В Новосибирске названы даты зимних каникул-2026

Стали известны даты школьных зимних каникул в 2025/2026 учебном году. Период отдыха учащихся базируются на рекомендациях, выпущенных Министерством просвещения Российской Федерации.

Зимние каникулы начнутся 31 декабря 2025 года, а продляться по 11 января 2026 года.

Отметим, что хотя Минпросвещения России рекомендует определённые даты, каждое учебное заведение может самостоятельно определять, когда школьники уйдут на каникулы.

