сегодня
09 декабря, 14:07
пробки
4/10
погода
-28°C
курсы валют
usd 77.27 | eur 89.70
сегодня 11:03
общество

В Новосибирске названы даты зимних каникул-2026

Фото: Сиб.фм / Денис Винокуров
Стали известны даты школьных зимних каникул в 2025/2026 учебном году. Период отдыха учащихся базируются на рекомендациях, выпущенных Министерством просвещения Российской Федерации.

Зимние каникулы начнутся 31 декабря 2025 года, а продляться по 11 января 2026 года.

Отметим, что хотя Минпросвещения России рекомендует определённые даты, каждое учебное заведение может самостоятельно определять, когда школьники уйдут на каникулы.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, при каких морозах ученики могут не ходить в школу.

Наталья Шлюшинская
журналист

