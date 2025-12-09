В Новосибирске опубликован прогноз погоды на новогодние праздники-2026

На новогодние праздники в Новосибирске ожидается морозная погода с дневной температурой от -12 до -17 градусов.

Так 31 декабря, по данным «Яндекс Погоды», столбики термометров покажут от -12...-14 градусов. Также прогнозируются осадки в виде снега.

В новогоднюю ночь ожидается постепенное понижение температуры воздуха от -14 до -17 градусов.

1 января 2026 года в Новосибирске будет ясно и морозно – днём от -17...-18 градусов.

2 января ожидается -16...-17 градусов и также солнечно.

3 декабря и 4 декабря по-прежнему будет стоять ясная погода, но немного потеплеет – до -13...-14 градусов.

5, 6 и 7 декабря в Новосибирске будет пасмурно, около -14...-16 градусов днём. 7 декабря также может пойти снег.