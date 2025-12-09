82.76% -1.2
сегодня 06:38
общество

В Новосибирске сильный мороз оставил без света 500 домов

Фото: ТГ-канал "Россети Новосибирск"
В Дзержинском районе Новосибирска полностью возобновлена подача электроэнергии в жилые дома частного сектора. Ранее, из-за произошедшей аварии, свыше 500 домовладений оказались обесточены в условиях сильных морозов.

Информация об этом опубликована в Telegram-канале "Россети Новосибирск".

"Подача электричества потребителям восстановлена в полном объеме", – подчеркивается в сообщении.

Как сообщает компания, причиной отключения стало повреждение ряда кабельных линий электропередач. Это привело к прекращению работы нескольких трансформаторных подстанций и, как следствие, отсутствию электроснабжения.

По сведениям Западно-Сибирского УГМС, в Новосибирске в первой половине дня осадки не наблюдаются. Ветер дует с северо-востока со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха колеблется от -20 до -24 градусов. На дорогах местами отмечается гололедица.

Александр Борисов
журналист

