В Новосибирске сильный мороз оставил без света 500 домов

В Дзержинском районе Новосибирска полностью возобновлена подача электроэнергии в жилые дома частного сектора. Ранее, из-за произошедшей аварии, свыше 500 домовладений оказались обесточены в условиях сильных морозов.

Информация об этом опубликована в Telegram-канале "Россети Новосибирск".

"Подача электричества потребителям восстановлена в полном объеме", – подчеркивается в сообщении.

Как сообщает компания, причиной отключения стало повреждение ряда кабельных линий электропередач. Это привело к прекращению работы нескольких трансформаторных подстанций и, как следствие, отсутствию электроснабжения.

По сведениям Западно-Сибирского УГМС, в Новосибирске в первой половине дня осадки не наблюдаются. Ветер дует с северо-востока со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха колеблется от -20 до -24 градусов. На дорогах местами отмечается гололедица.