В Новосибирске за 260 млн хотят продать кирпичный завод

В Новосибирске выставлен на продажу завод по производству керамического кирпича. Приобрести его предлагается за 260 миллионов рублей.

Предприятие, выпускающее продукцию марок М75–М150 с высокой морозостойкостью, обладает мощностью до девяти миллионов единиц кирпича в год. Производство организовано в двух цехах, использующих разные технологии формования, и обеспечено тремя туннельными печами для обжига.

На территории расположены производственные корпуса, склады, собственные объекты инфраструктуры – от столовой до общежития. Также подключены все необходимые коммуникации. Завод имеет лицензии на использование недр, эксплуатацию опасных объектов и работу со скважиной. Сырьевой карьер способен обеспечить завод запасом материалов примерно на 35 лет.

Важным преимуществом для инвестора является готовность бизнеса к продолжению работы: сохраняется штат сотрудников, действующие контракты с поставщиками и покупателями, а в 2023 году на предприятии была проведена модернизация оборудования. Объект предлагается как готовый действующий бизнес, но также рассматривается вариант продажи в качестве имущественного комплекса для перепрофилирования.