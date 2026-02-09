ФСБ показала лица всех фигурантов покушения на замглавы ГРУ Владимира Алексеева

ФСБ опубликовала фотографии фигурантов дела о покушении на генерал‑лейтенанта, замначальника ГРУ Владимира Алексеева. В открытом доступе оказались изображения Зинаиды Серебрицкой, Виктора Васина и Любомира Корбы — людей, которых следствие считает причастными к нападению.

На кадрах, распространённых спецслужбой, — полноценная визуальная хроника. Серебрицкая показана не только на портретных снимках для ориентировок, но и в обычной городской среде: прогулки по Москве, переходы в метро, кадры с камер наблюдения. Спокойные маршруты, привычный ритм, отсутствие внешних признаков опасности — всё это теперь стало частью уголовного дела.

По данным ФСБ, Серебрицкая входила в группу, готовившую покушение, однако после нападения сумела скрыться и покинула Россию. В настоящее время, как утверждается, она находится на Украине.

Одновременно спецслужбы показали лица двух других подозреваемых. Виктор Васин был задержан на территории России. Любомира Корбу взяли за пределами страны — в Дубае — после чего экстрадировали в РФ. Следствие считает Корбу непосредственным исполнителем покушения. Его лицо продемонстрировано крупным планом — без размытий и купюр. Фото и видео публикует РИА Новости.

Покушение на Владимира Алексеева произошло утром 6 февраля в Москве. Около семи часов утра неизвестный напал на генерала в доме на Волоколамском шоссе. Место — лифтовый холл на 24‑м этаже. По данным Следственного комитета, нападавший несколько раз выстрелил и скрылся. Счёт шёл на секунды.

Алексеева доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Уже на следующий день он пришёл в сознание.

По факту нападения возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте огнестрельного оружия. Максимальное наказание — до 11,5 лет лишения свободы по первой статье и до пяти лет по второй.