Квартира, как место расправы: убийство предпринимательницы и след длиной в двадцать лет

Оксане Вотинцевой было 32 года. В Серпухове ее знали как успешную и энергичную предпринимательницу: продуктовый магазин в центре города приносил стабильный доход, а незадолго до трагедии она вошла в число учредителей местной газеты. Утром 12 октября 2004 года Оксана не вышла на работу и перестала отвечать на звонки. Коллеги поехали к ней домой — машина стояла во дворе, в окнах горел свет, но дверь никто не открывал.

Соседи позже вспомнят: «Ночью был шум, крики. Мы вызывали милицию, но никто так и не приехал». Квартиру вскрыли запасными ключами. Внутри — перевернутая мебель, кровь на полу и три тела: самой Оксаны, ее 13‑летнего сына и майора налоговой полиции Андрея Туркова, с которым у женщины был роман.

Город всколыхнула не только жестокость преступления, но и факт, что ночной вызов так и остался без реакции. Позже дежурного признают виновным в халатности. Обсуждались разные версии: служебные дела Туркова, бизнес‑конфликты Вотинцевой, личные мотивы. Картина произошедшего оставалась фрагментарной.

Лишь позже следствие установит: в тот вечер четверо знакомых отмечали день рождения. За столом прозвучала фраза, которая многое изменила. Один из гостей заговорил о своей бывшей начальнице. «Она живет богато. Квартира — полная чаша», — вспоминали позже его слова.

Через несколько часов компания уже ехала к дому Оксаны. Маски, скотч, нож, муляж пистолета, монтировка. Один остался на улице, трое поднялись наверх. Глазки соседских дверей заклеили газетами, позвонили, ворвались внутрь. Всех троих связали, развели по комнатам. Обыск затянулся, денег не находили. Тогда начался «допрос».

Позже эксперты установят: удары наносили разными ножами. Из квартиры вынесли наличные, золото и технику — всего более 200 тысяч рублей по тем ценам. Добычу погрузили в машину, планируя продать и поделить.

Расследование растянулось на годы. В 2009‑м и 2013‑м суды вынесли приговоры троим участникам. Четвертый — Дмитрий Андропов — исчез. Как выяснилось позже, он жил по чужим документам, завел семью, воспитывал двоих детей. «Для всех он был образцовым семьянином», — говорят знакомые.

Задержали его лишь летом 2025 года. Андропов вину не признает, настаивая, что не знал о планах налетчиков. В прокуратуре считают иначе: «По версии следствия, он участвовал в сговоре, указал адрес жертвы и оставался на площадке, наблюдая за обстановкой».

Дело передано в суд. Среди ожидаемых свидетелей — Кирилл Сергеев, уже отбывший наказание и вышедший на свободу.