Тело — завтра, деньги — сегодня: как заведующий моргом поставил смерть на поток

В Можайске морг оказался не местом тишины, а точкой наличного оборота. Трое его сотрудников получили реальные сроки за взятки — следствие установило, что деньги здесь брали системно и без лишних сантиментов. Минимум восемь месяцев родственникам умерших предлагали «решить вопрос» быстрее и проще — за отдельную плату.

Центральная фигура дела — бывший заведующий судебно‑медицинским отделением Вадим Тулупов. В профессии он был давно: пришёл после медвуза ещё в 2001 году, прошёл путь от интерна до руководителя. Весь Можайск и округ обслуживал один морг — тот самый, которым он управлял.

По версии следствия, осенью 2023 года Тулупов запустил схему и подключил к ней подчинённых — медсестру Анну Демченкову и медицинского регистратора Елизавету Полетайкину. Их задачей было общение с родственниками и приём денег.

«Им предлагали отказаться от вскрытия ради ускорения захоронения, а также брали деньги за санитарную обработку и сохранение тел. Никаких документов при этом не оформляли», — рассказала представитель следствия Анна Тертичная.

Формально вскрытие — не экзотика и не крайняя мера. Его проводят не только при криминальной смерти, но и если причина ухода человека вызывает вопросы. Иногда — даже при наличии медицинских карт и диагнозов. Но для близких это почти всегда шок: Y‑образный разрез, изъятие органов, возможная трепанация. Следствие считает, что именно на этом отторжении и строилась «коммерческая часть». Ускоренная выдача тела без вскрытия оценивалась в 10–20 тысяч рублей.

Чтобы всё выглядело законно, документы попросту исчезали. Тела, по данным дела, оформляли как умерших в больнице, а постановления о судебно‑медицинской экспертизе уничтожали. Так тело можно было отдать родственникам уже на следующий день — с подписью заведующего.

Отдельной строкой шла подготовка к похоронам: бальзамирование, косметика, устранение дефектов. «Дешевле, чем по тарифу, но без чека», — такую формулу, по материалам дела, слышали многие. Цена зависела от пожеланий заказчика и веса покойного. С сентября 2023‑го по май 2024‑го через эту схему прошло более 40 тел.

Всего, по подсчётам следствия, сотрудники морга получили около 700 тысяч рублей. В деле — десятки эпизодов, показания более 50 свидетелей, документы и записи скрытой камеры. Отдельно Тулупову вменили незаконное хранение дымного пороха, найденного при обыске.

Он вину не признал. Его подчинённые — частично. Суд назначил заведующему 10 лет строгого режима, медсестре — 8 лет, медрегистратору — 7,5 года общего режима и штрафы до 2,5 млн рублей. Судмедэксперт Алексей Решетун, комментируя историю, отметил: «Если факты подтверждены, это уголовное преступление», добавив, что сроки для первых судимостей выглядят нетипично жёсткими.