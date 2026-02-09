В Новосибирске опубликованы новые штрафы ГИБДД с 1 марта 2026

С 1 марта 2026 года в России начнут действовать новые примерные программы обучения водителей, которые рассчитаны до 2032 года. Обновления затронут и автошколы, и будущих водителей, а также повлияют на ряд сопутствующих правил, важных для повседневной жизни автомобилистов.

Количество программ подготовки сокращено с 62 до 47, при этом содержание занятий пересмотрено в сторону практики. Навыки теперь разрешено отрабатывать не только на полигонах, но и на территориях автобаз, таксомоторных парков и транспортных компаний. Увеличится число выездов на дороги общего пользования, а часть теории можно будет проходить онлайн с обязательной фиксацией посещаемости. Автошколы обязали вести электронные журналы успеваемости. Для получения новой категории достаточно будет пройти переподготовку по специальной части без повторного полного курса ПДД.

Для учеников это означает более удобный формат обучения и практику, приближенную к реальным дорожным условиям. При этом экзамены станут строже, а требования к уровню подготовки — выше.

Помимо изменений в системе обучения, в 2026 году вводятся и другие нововведения для водителей. В регионах пересматриваются тарифы техосмотра по единой методике ФАС, из-за чего его стоимость в большинстве субъектов вырастет. Продолжится индексация утилизационного сбора, что отразится на ценах новых автомобилей.

Завершается переходный период на новых территориях: использование старых номеров и документов будет считаться нарушением и повлечёт штраф. Также отменяется антикризисное продление водительских прав — удостоверения придётся менять в обычном порядке после окончания срока действия.

Ужесточаются требования к такси и коммерческому транспорту. Разрешения на работу в такси планируют выдавать преимущественно автомобилям, произведённым или собранным в России. В системе «Платон» продолжится рост тарифов для грузовиков свыше 12 тонн, что может привести к увеличению стоимости перевозок.

Отдельное внимание уделят социальным аспектам. Планируется усиление контроля за шумом транспорта: штраф за громкий звук могут повысить с 500 до 5 тысяч рублей, а нарушения будут фиксировать автоматические комплексы «Эфир». Кроме того, появится открытый рейтинг автошкол, который сформируют на основе результатов экзаменов и статистики ДТП с участием их выпускников.