сегодня
10 февраля, 17:14
сегодня 14:25
общество

Новосибирца заключили в СИЗО за публичное оправдание терроризма и сотрудничество с «Мемориалом»*

Фото: Сиб.фм
Сотрудники УФСБ России по Новосибирской области задержали местного жителя, обвиняемого в публичном оправдании терроризма с использованием Интернет-ресурсов. Подробности Сиб.фм сообщили в пресс-службе ведомства.

«33-летний гражданин, выступающий против специальной военной операции, опубликовал в своем телеграм-канале комментарий, который оправдывает терроризм и деятельность украинской террористической организации «Русский Добровольческий Корпус»**», — сообщили в УФСБ.

Кроме того, задержанный является участником организации «Мемориал»*, признанной иноагентом, и уклонялся от частичной мобилизации, объявленной в 2022 году, скрываясь за границей до 2025 года.

В отношении новосибирца возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, касающейся публичного оправдания терроризма с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. Центральным районным судом Новосибирска 10 февраля ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца.

Задержали новосибирца у него дома 9 февраля.

«Русский Добровольческий Корпус»** признан Минюстом террористической организацией, деятельность которой запрещена в России.

«Мемориал»* признан иностранным агентом Минюстом РФ.

Виктор Бобровников
Главный редактор

