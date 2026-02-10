Россиянам назвали суммы выплат при ранении на СВО

В России действует широкий перечень мер поддержки участников специальной военной операции, включая выплаты за ранения и последствия травм.

В зависимости от тяжести увечья общая сумма финансовой помощи может достигать 4 миллионов рублей. Денежная поддержка складывается из страховых, президентских и, в ряде случаев, региональных выплат.

Все участники СВO застрахованы в рамках обязательного государственного страхования. Согласно федеральным законам № 52 и № 306, а также указу президента № 582, страховые выплаты раненым военнослужащим осуществляет компания «СОГАЗ». В 2026 году при тяжелом увечье выплачивается 343 956 рублей, при легком — 85 989 рублей. Если полученное ранение привело к инвалидности, суммы значительно возрастают. Инвалиды I группы получают 2 579 672 рубля, II группы — 1 719 781 рубль, III группы — 859 890 рублей. Выплата производится в срок до 30 дней после поступления в страховую компанию полного пакета документов.

Помимо страховых компенсаций, раненым участникам СВO положены президентские выплаты. Размер такой поддержки зависит от тяжести травмы и перечня повреждений, утвержденного правительством. В 2026 году при легком ранении выплачивается 1 миллион рублей, при тяжелом — 3 миллиона рублей. К легким травмам относят повреждения, из-за которых военнослужащий выбывает из строя не менее чем на неделю. Тяжелыми признаются ранения, сопровождающиеся серьезным повреждением внутренних органов, костей черепа или конечностей. Если полученная травма не входит в утвержденный перечень, предусмотрена выплата в размере 100 тысяч рублей. С 2024 года такие президентские выплаты также распространяются на волонтеров и сотрудников МЧС, Росгвардии, ФСБ и Следственного комитета.

В случае если ранение привело к установлению инвалидности, участнику СВO дополнительно выплачивается 1 миллион рублей. Эта сумма суммируется с выплатой за тяжелое ранение, что в итоге дает до 4 миллионов рублей. Кроме того, ветераны СВO с инвалидностью имеют право одновременно на страховую пенсию по старости и государственную пенсию по инвалидности. В 2026 году ее размер для инвалидов I группы составляет в среднем от 22 до 26 тысяч рублей, II группы — от 17 до 22 тысяч, III группы — от 13 до 15 тысяч рублей.

Отдельно стоит отметить региональные меры поддержки. Субъекты Российской Федерации вправе устанавливать собственные выплаты для раненых участников СВO, и многие регионы активно используют эту возможность, дополняя федеральные меры социальной помощи.