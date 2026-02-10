82.76% -1.2
вчера 18:08
общество

Стало известно, когда в России будут призывать срочников в 2026 году

В 2026 году призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, осуществляется с 1 января по 31 декабря.

В течение всего года военкоматы получат право вызывать призывников на медицинское освидетельствование, заседания призывных комиссий и другие обязательные процедуры. Основанием для призыва, как и ранее, остаются указы президента.

При этом отправка граждан к месту прохождения военной службы в большинстве случаев сохранит привычные сроки. Она будет проходить с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Ранее призывные мероприятия, как правило, проводились два раза в год.

Также закреплено новое правило, касающееся повесток. Дата явки по повестке не может превышать 30 дней с момента ее размещения в реестре. До этого подобное ограничение в законодательстве отсутствовало.

Игорь Кириченко
Журналист

