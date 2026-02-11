Бийск на пороге мастер-плана: мэр Виктор Щигрев рассказал о развитии наукограда и привлекательности города

Мэр Бийска Виктор Щигрев на форуме «Сибирская строительная неделя» в Экспоцентре Новосибирска подчеркнул роль статуса наукограда в развитии города. Об этом он заявил в эфире студии BFM-Новосибирск, отметив вклад федерального статуса в привлечение инвестиций и модернизацию инфраструктуры.

Бийск, получивший статус наукограда 20 лет назад, эволюционировал от оборонно-промышленного центра к полноценному научному хабу.

«За эти годы в инфраструктуру вложено 2,5 миллиарда рублей, а отгрузка продукции по линии наукограда превысила 48 миллиардов», – отметил Щигрев. Ежегодно Бийск привлекает 75–80 миллионов рублей федеральных средств, что позволяет участвовать в грантах и модернизировать производство.

Щигрев подчеркнул, что Бийск вошел в реестр для подготовки мастер-плана развития к 2030 году, аналогично новосибирскому Академгородку и Кольцово.

В Сибири Бийск остается одним из крупнейших наукоградов, уступая лишь подмосковному Королеву. В отличие от растущего Кольцово с его мегапроектом СКИФ, Бийск фокусируется на оборонной промышленности как «щите страны». Четыре крупных завода развиваются, внедряя новые технологии, что повышает зарплаты и спрос на жилье.

Рынок недвижимости в Бийске динамичен: средняя цена квадратного метра – 105 тысяч рублей (до 120–150 тысяч в новостройках).

«Это толчок для застройщиков, маркер привлекательности территории», – пояснил мэр. Город предоставляет социальное жилье и маневренный фонд, ремонтируя старый фонд и покупая новое для молодых ученых и расселения из аварийных домов. Бийск, отметивший недавно 315-летие, активно сохраняет исторический центр: по федеральной программе реновации продаются здания инвесторам (иногда с аукциона от 1 рубля). Уже восстановлены многие объекты, а сейчас на торгах три здания, включая пассаж Фирсова (требует 500 миллионов рублей на ремонт).

В ближайшие пять лет Бийск видит себя современным городом с ростом зарплат, новым жильем и обновленным транспортом. Особый акцент – на туризме: транзитный маршрут на Алтай позволит задерживать гостей экскурсиями по старому центру, уникальному Архиепископскому подворью (памятнику духовной миссии) и местам слияния рек Бии и Катуни.

«Количество экскурсий растет, мы привлекаем туристов со всей страны, включая Новосибирск», – резюмировал Щигрев.

Форум «Сибирская строительная неделя» продолжается в Новосибирске, где обсуждаются мастер-планы, жилье и сохранение наследия для устойчивого развития регионов. Бийск, как пример успешного наукограда, делится опытом с коллегами из Академгородка и Кольцово.