От рисунка к цифровым двойникам: ректор НГУАДИ Наталья Багрова о подготовке архитекторов будущего

Ректор Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета (НГУАДИ) Наталья Викторовна Багрова заявила, что вуз ускоряет обучение архитекторов, опираясь на их начальную компетенцию в академическом рисунке. Об этом она рассказала в интервью на форуме «Сибирская строительная неделя» в Экспоцентре в эфире студии BFM-Новосибирск, отметив переход к цифровизации и реальным проектам для решения кадрового голода в отрасли.

«Академическая подготовка — это база, с которой абитуриенты приходят к нам. Мы больше не тратим год на азы рисунка, живописи и графики, а сразу форсируем навыки в архитектуре, дизайне и урбанистике», — подчеркнула Багрова. Университет внедряет ИИ, нейросети, биотехнологии и цифровые двойники городов, опережая рынок. «Как в «Алисе в Зазеркалье», чтобы бежать не стоять на месте, мы бежим вперёд: технологии рождаются в вузах, и мы их оптимизируем», — добавила она.

Багрова акцентировала партнёрство с работодателями, которые из-за дефицита кадров сами обучают студентов. Со второго курса они проходят стажировки, микроквалификации и работают над заказами, набирая 2–3 года опыта к выпуску. НГУАДИ имеет 11 творческих мастерских, где ежегодно реализуются свыше 300 проектов для Новосибирской области, Сочи, Москвы и Санкт-Петербурга. Из них более 50 завершены, включая 40 модельных библиотек.

Особый фокус — на мастер-плане Кольцово с учётом СКИФ (Сибирский кольцевой источник фотонов). Студенты участвуют в хакатонах и сессиях с Российской академией архитектуры, предлагая решения для территорий и зданий. В Новосибирске вуз сотрудничает с мэрией по брендированию: от стиля уличного освещения и 5G-мачт до цифровых двойников для инвентаризации и благоустройства парков.

«Наши выпускники нарасхват: они выходят с портфолио, опытом и готовностью к авторскому надзору. Россия нуждается в созидателях, и мы вдохновляем студентов преобразовывать город и страну», — заключила ректор.

Больше материалов о форуме «Сибирская строительная неделя» читайте ЗДЕСЬ!