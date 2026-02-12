Адвокат Бережного раскрыла правду о его попытке попасть на СВО

В интернете распространились публикации о том, что Виталий Бережной, приговорённый к пожизненному лишению свободы за убийство восьмилетней девочки в 2021 году, якобы пытался добиться отправки в зону специальной военной операции.

Утверждалось, что ему отказали, после чего он продолжил отбывать наказание в колонии «Белый лебедь». Об этом пишет megatyumen.ru.

Адвокат осуждённого Анастасия Волк заявила, что эта информация не соответствует действительности. По её словам, люди, осуждённые за насильственные преступления против детей, не могут заключать контракт с Минобороны — это прямо запрещено законом.

Она пояснила, что тема действительно поднималась в частном разговоре год назад, однако носила исключительно теоретический характер. Никаких заявлений или официальных обращений Бережной не подавал.

Защитница также отметила, что в медиа вновь используется резонансная формулировка, появившаяся ещё на этапе расследования. По её словам, позиция защиты остаётся неизменной: слухи об обращениях с просьбой об участии в СВO не имеют под собой оснований.