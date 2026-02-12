Помощник министра Файзуллина представила в Новосибирске ноу-хау Минстроя — единственный в отрасли Детский совет

Помощник министра строительства и ЖКХ РФ, ответственный секретарь Общественного совета при Минстрое РФ Светлана Кузьменко дала эксклюзивное интервью на студии BFM-Новосибирск в рамках форума «Сибирская строительная неделя-2026» в Экспоцентре.

– Светлана Петровна, вы приехали из Москвы в Новосибирск на работу форума «Сибирская строительная неделя». За какую часть здесь отвечаете? Что вы привезли?

– Мы приехали с рядом деловых сессий и выставочной экспозицией по инициативному проекту Общественного совета «Я – строитель будущего». Проект в основном направлен на профориентационные мероприятия. Он нужен для того, чтобы... внушить людям любовь к отрасли тем, кто ее не знает. Прежде всего, это дети, студенты, молодежь.

– В чем заключается суть мероприятия?

– Это профориентационная площадка, где ведущие застройщики, девелоперы, вендоры показывают современные, уже работающие технологии и проекты в формате, удобном для быстрого восприятия детьми. Потому что это особая категория. Мы все-таки ответственны за следующие поколения. Мы транслируем это детям, чтобы они знали, что стройка – это многогранная история. Это не только песок с кирпичами, а это технологии, архитектура, живопись, электричество. Весь мир вокруг – дело рук строителей. Тем более, что сейчас очень активно внедряются в строительство цифровые технологии. Это тоже нужно донести детям и подросткам.

Мы сегодня сделали такую площадку в 200 квадратных метров, на которой разместили 14 мастер-классов. С нами приехали три ведущих вуза страны. Также здесь известные девелоперы, вендоры и производители – например, сварка, которую применяют даже в космосе. А без сварки в строительстве невозможно. Есть IT-специалисты, которые через электронные модели строят заводы. Присутствуют представители лифтового комплекса, которые показывают, как проектировать дом с помощью VR-очков. Все эти 14 мастер-классов показывают, что строительная профессия колоссально многогранна и интересна.

– Насколько необходима сейчас профориентация и насколько необходимо повышать престиж профессии?

– Вы знаете, лет 10 назад профессия строителя воспринималась очень узко и ущербно. Сегодня это совершенно не так. Руководством страны и отраслью сделано очень много: поднялся уровень средней заработной платы, ведется огромное количество строек. Сейчас слово «стройка» гремит. Но для тех, кто не осознает, что за этим стоит, мы и пытаемся рассказать в такой спокойной, хорошей, удобной форме. Профориентация – это прежде всего помощь. Мы стараемся помочь людям разобраться, начиная с самого маленького возраста, что такое стройка. Это фундамент, созидательность, красота.

– Почему вы придумали этот проект?

– Лишь только потому, что мы все очень любим свою отрасль. У нас есть великие люди в стране, которые поддерживают проект и являются соорганизаторами форума. Нам абсолютно повезло с руководством нашей отрасли, потому что и Марат Хуснуллин (зампред правительства РФ), и Ирек Файзуллин (министр строительства и ЖКХ РФ) – выходцы из строительной среды. Они вышли от земли, знают стройку. И сегодня у них есть великолепная возможность транслировать эти знания.

Хочу поблагодарить губернатора Новосибирской области и его команду за гостеприимство. Мы представляем этот проект здесь второй год, но в этот раз приехали уже по личному приглашению.

– Этот проект работает только в рамках форума или возможно как-то расширить его рамки?

– Все можно сделать. «Я – строитель будущего» – это не выставочная история. Это набор опций, которые позволят популяризировать профессию. Мы больше ориентируемся на молодежь. Это многогранный проект, реализуемый без копейки бюджетных средств. Это инициатива ведущих отраслевых организаций: застройщиков, девелоперов, вендоров, предприятий ЖКХ, управляющих компаний. То есть сеть реального сектора экономики, который ждет будущую рабочую силу. Это социально ориентированный проект, который за счет своих ресурсов показывает все лучшее, что у них есть, в свободной, легкой и комфортной форме.

– Пойдут ли эти мастер-классы в школы?

– Да, у нас есть такой запрос, дети об этом просят. Мы с удовольствием и на безвозмездной основе представляем эту историю в школах.

– Расскажите об особой части вашего проекта – Детском и юношеском общественном совете.

– Это наше ноу-хау, такого нет ни в одной другой отрасли. Дети приглашаются в проект по конкурсу, который проходит раз в год. Большое жюри отбирает ребят по разным номинациям. Мы работаем с детьми от 7 до 14 лет, проводим экскурсии, погружаем в знания в легкой форме. Дети уже сделали самостоятельно несколько проектов в стране. Один из них даже получил благодарность Президента Российской Федерации. Участвовать может абсолютно любой ребенок.

Следующая ступень – Юношеский общественный совет от 14 до 17 лет. Там ребята уже имеют возможность работать вместе с теми компаниями, которые им интересны.

– Где можно посмотреть информацию для тех, кто хочет присоединиться?

– Информация есть на сайте Общественного совета и Минстроя России. Там опубликованы все положения, составы и формы для участия. У ребят есть свои чаты в Telegram-канале, сейчас переходят в Max. Вся информация о движении доступна.

Больше информации форуме «Сибирская строительная неделя» смотрите ЗДЕСЬ!