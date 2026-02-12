Сессия горсовета единогласно одобрила отчет мэра Новосибирска о работе в 2025 году

Основным вопросом февральской сессии Совета депутатов города Новосибирска стал отчет мэра Новосибирска Максима Кудрявцева о работе мэрии в прошлом году.

В начале своего доклада Максим Кудрявцев напомнил о новых эффективных подходах своей команды, что позволило в два раза сократить дефицит бюджета и практически полностью реализовать всё запланированное.

По словам мэра, на ремонт дорожной инфраструктуры в прошлом году было выделено свыше 4 млрд рублей. Из них свыше 2,8 млрд – на ремонт дорог и тротуаров, больше 1 млрд рублей – на ремонт мостов. «На первом этапе мы законтрактовали 22 объекта за счет муниципальных денег. На втором получили более 1 млрд рублей от областного правительства и законтрактовали ещё 26 объектов. В результате экономии и дополнительных процедур мы отремонтировали более 50 объектов. Не забываем про дороги частного сектора: таких объектов было сделано 160. Также отремонтировали 108 тротуаров, это преимущественно школьные маршруты и туристические маршруты», — привел цифры глава города.

В своем докладе мэр также отметил значительный рост пассажиропотока на муниципальном транспорте, который вместе с метро перевозит 70% всех пассажиров. «Делаем акцент на электротранспорт как наиболее экологичный и безопасный. Троллейбусный парк совместными усилиями города и области обновлен на 80%. Продолжаем модернизацию трамвайного парка», — сообщил мэр.

В сфере образования результаты работы мэра следующие. В 2025 году в Новосибирске построили одну новую школу №222 в микрорайоне «Стрижи» и капитально отремонтировали еще 21 школьное здание. «Дополнительно нам удалось создать 2644 школьных места», — уточнил Максим Кудрявцев.

Работы по благоустройству городской среды включали, прежде всего, ремонт газонов. На эти цели в 2025 году выдели 135 млн руб. и восстановили более 100 тыс. кв. м газонов. «Мы запустили во всех районах города новую программу «10 тысяч деревьев». В результате было высажено 32 тысячи деревьев и кустарников и более полумиллиона цветов. Качественно изменили работу питомника. Сейчас там 40 тысяч саженцев, которые мы будем в дальнейшем использовать», — сообщил мэр.

Кроме того, за прошлый год в Новосибирске обновили 10 парков и скверов, начали работу по созданию парка «Чемской берег» в Кировском районе и сквера Демакова в Академгородке. Открыли первую очередь парка Бугакова в Октябрьском районе.

Отметил мэр и важность работы восьми социальных МФЦ, которые были организованы в прошлом году. Социальные услуги в них получили более 62 тысячи горожан.

После того как мэр ответил на все вопросы депутатов, сессия утвердила отчет единогласно.

Комментируя итоги заседания, председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев (депутатское объединение «Единая Россия») отметил скрупулёзную работу мэра при подготовке отчета.

«Работа была проведена большая. Мэр встретился со всеми фракциями. Ему задавали большое количество вопросов, поднимались проблемные темы, которые волнуют, жителей Новосибирска. Отчёт был принят единогласно. При этом, безусловно, в городе хватает текущих вопросов и проблем, которые в перспективе необходимо решать. Всё это было сформировано в виде 23 рекомендаций мэру города на 2026 год. На первом месте стоит уборка города: пешеходных маршрутов к социальным объектам, детским садам, школам, поликлиникам, остановкам. На втором месте – проблема транспортных пробок, особенно в новых больших жилых микрорайонах. В своих рекомендациях мы настаиваем, чтобы комплексная программа развития транспортной инфраструктуры была приведена в соответствие с генеральным планом, и чтобы моделирование транспортных потоков к новым жилым районам было пересмотрено. Есть у нас в рекомендациях и развитие метрополитена. Но без федерального финансирования мы этот проект никаким образом реализовать не сможем. Надеемся и ждём, что программа развития метрополитенов в стране и в Новосибирске будет сдвинута с мёртвой точки», — отметил Дмитрий Асанцев.

Автор текста: Ольга Еренкова.