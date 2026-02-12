В Новосибирске росгвардейцы помогли пассажиру троллейбуса с приступом

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии оказали помощь мужчине, которому стало плохо в троллейбусе на площади Калинина. Об этом Сиб.фм рассказали в ведомстве.

Инцидент произошёл около 17:00. К экипажу Заельцовского отдела, обеспечивавшему общественный порядок, обратились очевидцы и сообщили, что одному из пассажиров внезапно стало плохо.

Старший группы задержания старшина полиции Руслан Касанов и водитель старшина полиции Иван Бондаренко оперативно прибыли к транспорту. В салоне они обнаружили мужчину с судорогами и затруднённым дыханием. Правоохранители расстегнули ему воротник и уложили на бок, чтобы обеспечить свободное дыхание, после чего вызвали бригаду скорой помощи и до её прибытия следили за состоянием пострадавшего.

Прибывшим медикам росгвардейцы передали информацию о симптомах. По предварительной оценке врачей, у мужчины мог произойти приступ эпилепсии. Его госпитализировали для дальнейшего обследования и оказания помощи.