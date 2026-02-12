В Новосибирской области на борьбу с гололёдом вышли почти 1200 машин

Из-за сложных погодных условий на дорогах региона работает масштабный парк снегоуборочных машин. Как сообщает территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области, в четверг, 12 февраля, на трассы вышли 1176 единиц техники.

В уборке задействованы комбинированные дорожные машины, грейдеры, погрузчики и тракторы со щётками. Спецтехника очищает проезжую часть, остановочные площадки и тротуары, а также обрабатывает покрытие противогололедными материалами.

Общая протяжённость дорог регионального и межмуниципального значения в области составляет почти 13 тысяч километров. В ведомстве отметили, что при ухудшении погодных условий количество техники готовы увеличить до 1367 машин.

Водителей и пешеходов призывают быть предельно внимательными: из-за перепадов температуры на дорогах сохраняется гололедица.

