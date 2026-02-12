В Новосибирской области представлена программа XIII Транссибирского Арт-фестиваля

Яркие концерты и музыкальные премьеры ждут зрителей на Транссибирском Арт-фестивале, который пройдет в разных городах страны в 13-й раз. В Новосибирской области программа фестиваля продлится с 17 марта по 8 апреля, об ее особенностях речь шла на пресс-конференции 12 февраля.

«Трансссибирский Арт-фестиваль – это крупнейший всероссийский проект, одно из самых значимых и ярких событий не только для региона, но и для России в целом – это визитная карточка Новосибирской области. Он проводится с 2014 года, его география за эти годы расширилась. Уже традиционно в марте и апреле наш город превращается, я бы сказал, в культурную столицу не только Сибири, но и России. Для жителей Новосибирской области это прекрасная возможность познакомиться и приобщиться к высокому искусству и прийти на встречу с известными музыкантами», – отметил министр культуры региона Юрий Зимняков.

Транссибирский Арт-Фестиваль организован при поддержке министерства культуры РФ, Президентского фонда культурных инициатив, Губернатора и Правительства Новосибирской области. В этом году в будет показано 18 концертов в Новосибирске, городах и районах Новосибирской области: Бердск, Искитим Карасук, Краснозерское. Ожидается, что зрителями фестиваля в Новосибирской области станут примерно порядка 13 тысяч человек.

Как отметил на пресс-конференции основатель и художественный руководитель Транссибирского Арт-фестиваля, народный артист РФ Вадим Репин, в 2026 году разносторонняя программа фестиваля очень обширна и интересна как в музыкальной, так и в танцевальной части с участием народной артистки РФ Светланы Захаровой в главной роли в балете «Кармен-сюита» на сцене НОВАТа.

Большое внимание в рамках Транссибирского Арт-фестиваля уделяется образовательной программе, ключевое отличие – теперь она проходит в течение всего года. «В этом году мы начинаем следующий этап, который несет расширение угла видения. На этой неделе я буду в Новосибирске, и все время будет посвящено этому проекту. Важный акцент – привлечение молодых педагогов, на основе мастер-класса выявлять тенденции, которыми хотелось бы поделиться с педагогами», – подчеркнул Вадим Репин.

В рамках фестиваля в 2026 году зрителей ждут две мировые премьеры, концерты классической музыки, вечера балета, джаза, фламенко.

Концерт-открытие пройдет 17 марта в ГКЗ имени Каца.

С подробной программой Транссибирского Арт-фестиваля можно ознакомиться на его официальном сайте.

0+