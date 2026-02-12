В Новосибирской области выросли декретные — максимальная выплата за 140 дней составит 956 тысяч

Отделение Социального фонда России по Новосибирской области повысило размер страховых выплат по временной нетрудоспособности и материнству. Изменения затронули пособия по беременности и родам, больничные листы и ежемесячные выплаты на детей до полутора лет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения СФР.

Пособие по беременности и родам

Выплата предоставляется единовременно за весь период декретного отпуска — 140 дней. Её размер составляет 100% от среднего заработка за два предыдущих года.

Максимальная сумма теперь достигла 955 836 рублей. Минимальная — 149 642 рубля.

Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет

Назначается одному из работающих родителей или членов семьи, который вышел в отпуск по уходу. Выплата составляет 40% от среднего заработка.

Верхняя граница поднялась до 83 000 рублей, нижняя — 12 800 рублей.

Пособие по временной нетрудоспособности (больничный)

Рассчитывается индивидуально, исходя из страхового стажа и заработка за предыдущие два года. В 2026 году увеличены пороговые значения:

— максимальная выплата за один день — 6 827,40 рубля;

— максимальная сумма в месяц (при стаже от 8 лет) — 207 553 рубля;

— минимальная выплата за день с учётом нового МРОТ (27 093 рубля) и районного коэффициента — чуть более 1 000 рублей.

Все выплаты, включая больничные, оформляются в беззаявительном порядке. Для справок работает единый контакт-центр: 8 800 100 0001.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области проиндексировали выплаты федеральным льготникам на 5,6%