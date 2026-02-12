Завершение четвёртого моста, Восточный обход на десятилетия и новый кампус НГУ. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников о знаковых объектах строительства в регионе

Глава Новосибирской области Андрей Травников стал гостем студии BFM-Новосибирск в Экспоцентре в рамках форума «Сибирская строительная неделя-2026». Губернатор рассказал о рекордах отрасли и знаковых объектах, которые появятся в регионе.

– Андрей Александрович, Новосибирская область по праву считается локомотивом строительной отрасли в Сибири. Сегодня мы принимаем такой крупный форум в отрасли. Какие основные смыслы сегодня здесь обсуждаются? И с какими результатами регион подошёл к рубежу 2026 года?

– Мы подошли к этому рубежу с хорошей ситуацией, но, конечно, с поправкой на все экономические сложности. По жилищному строительству введено 2 миллиона 460 тысяч квадратных метров. Это снова первая позиция в Сибирском федеральном округе, и мы в числе лидеров по всей стране. Также идёт достаточно активное социальное и инфраструктурное строительство. Много объектов удалось завершить в сложнейших условиях. А 2026 год обещает быть очень «пусковым» – будет завершено много знаковых объектов.

Поэтому строительный форум для нас – это возможность, конечно, поделиться опытом, в чём-то похвалиться. Но, наверное, не это самое ценное на такой площадке. Самое главное – это впитать опыт друзей из других регионов, компаний. Это уникальная возможность пообщаться с экспертами самого разного, в том числе федерального, уровня. Мы видим, что приехали люди, которые непосредственно занимаются решением вопросов, связанных с управлением строительством. Представители других регионов крайне интересны. Я два дня участвовал в мероприятиях и очень приятно было слышать их живое общение, позицию, высказывания. То, что проходит мимо в текучке, здесь есть возможность узнать напрямую, задать вопрос и получить комментарий. Приятно, что многие гости благодарят за то, что мы этот форум сохраняем и он даёт такие возможности.

– Вы упомянули «пусковой» год. Какие именно знаковые объекты планируется сдать в 2026 году?

– Это, прежде всего, объекты национального проекта «Наука и университеты» – кампус НГУ, где один корпус уже будет сдан для студентов, а второй выйдет на строительную готовность к 1 сентября. Это крупнейшая музыкальная школа в Академгородке. Как минимум две поликлиники, строящиеся по концессиям (ГЧП). Плюс шесть новых школ. Это и завершение моста, который мы теперь называем «Новониколаевский». И большое количество социальных объектов меньшего масштаба. Так что, несмотря на все сложности и некоторую инвестиционную паузу, заделов предыдущих лет сделано настолько много, что работы в этом году меньше не будет.

– Один из ключевых инфраструктурных проектов – Восточный обход Новосибирска. Какие у него перспективы?

– Строительство Восточного обхода продолжается. Он обеспечен финансированием на ближайшую трёхлетку. Безусловно, нас не устраивают сегодняшние темпы строительства, они сдерживаются лимитами федерального бюджета. Но стоит задача по возможности сдвигать финансирование «влево», чтобы ускорить работы. Самое важное, что, несмотря на все сложнейшие бюджетные проблемы, объект не заморожен, не встал. Он продолжается, а значит, будет возможность его достроить. Проект глобальный: сейчас завершается строительство второй очереди, закончено проектирование третьей, к которой нужно приступать в последующие годы. А есть ещё и первая, и четвёртая очереди. Так что это проект точно на десятилетие.

– Каким вы видите облик Новосибирска, скажем, через пять лет? Что нужно «подтянуть» больше?

– Архитектурный облик Новосибирска как мегаполиса уже сложился. Как любой крупный город, это высокий, современный, «хай-тековский» Новосибирск с интересными архитектурными решениями и современными материалами. И эта тенденция будет продолжаться, особенно теперь, когда у регионов вернулся инструмент согласования архитектурного облика зданий. Сообщество архитекторов, я уверен, будет способствовать появлению новых знаковых, красивых зданий.

Поэтому основное внимание нужно уделять функциональности. В первую очередь – транспортной инфраструктуре, во вторую – зонам благоустройства. И там, и там в последние годы, особенно в благоустройстве, удалось набрать серьёзные темпы. Задача – их поддержать. Но в транспортной инфраструктуре, конечно, сверхзадача – реализовать больше новых проектов: улиц, развязок, которые облегчат трафик в нашем большом городе.

Больше материалов с форума «Сибирская строительная неделя» читайте ЗДЕСЬ!