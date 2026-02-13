«Девушки от Генри»: как российские модели попадали в орбиту Эпштейна

История Киры Дихтяр выглядит как классический сценарий начала нулевых: гимнастика у Ирины Винер, тренировки в одной секции с Алиной Кабаевой, случайная встреча на улице — и вот уже подиум вместо спортзала. Московское агентство, первые контракты, поездка в Лондон в 15 лет. По словам самой Дихтяр, вместо съемочной студии она оказалась в особняке Бориса Березовского. Спустя годы на федеральном ТВ она заявила о насилии, а среди людей, которые помогли ей пережить травму, назвала американского финансиста Джеффри Эпштейна, с которым познакомилась в 17 лет.

Дальше — успешная карьера в США: глянец, показы, интервью, публичные кампании против сексуального насилия и за повышение возраста согласия. Но фамилия Эпштейна в этой истории — не случайная.

В начале 2000‑х поток девушек из России и стран бывшего СССР хлынул в Лондон и Нью‑Йорк. Кастинги, агентства, «полезные знакомства» — стандартный маршрут к обложке журнала. В реальности часть этого маршрута вела в закрытый клуб финансиста с островами, частными джетами и влиятельными друзьями.

Схема работала через посредников. В документах Минюста США всплывает формулировка «девушка от Генри». В 2010 году одна из россиянок писала Эпштейну о неудачной карьере, подработках в клининге и стажировке в агентстве недвижимости, напоминая, что когда‑то приходила к нему «от Генри» с другой девушкой. Письмо Эпштейн переслал психиатру и филантропу Генри Джареки, поинтересовавшись, откуда у нее его адрес. Имя Джареки ранее звучало в материалах расследования и обвинениях, связанных с делом финансиста.

По показаниям пострадавших, через таких «друзей» девушек вводили в круг, где их знакомили с состоятельными мужчинами и отправляли в резиденции Эпштейна. Рекомендации передавались из рук в руки. Одни приезжали за карьерой — другие со временем сами начинали приводить новых знакомых, становясь частью цепочки.

В списках контактов и переписке фигурируют десятки выходцев из России и стран бывшего СССР — бывшие модели, участницы конкурсов, студентки. Сегодня многие из них живут другой жизнью: кто-то строит бизнес, кто-то занимается общественной деятельностью, кто-то выступает на конференциях. Но в архивах следствия они проходят по одному маршруту — через тех самых «друзей», которые открывали дверь в мир частных джетов и закрытых вечеринок.