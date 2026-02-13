ФАС вскрыла схему провала концессионных школ в Новосибирске: 3 млрд на фундаменты, суды и предпосылки для нового срыва

Новосибирское УФАС опубликовало итоговый отчёт за 2025 год, в котором отдельно остановилось на громком деле о срыве сроков возведения шести школ по концессии. Речь идёт о соглашении, заключённом ещё в 2021 году, которое должно было обеспечить местами 5775 детей. Однако столичный концессионер, освоив более 3 миллиардов бюджетных рублей, успел возвести только фундаменты и каркасы.

Антимонопольная служба признала региональное министерство образования виновным в нарушении закона «О защите конкуренции». Претензии возникли к многочисленным изменениям условий концессионных соглашений, которые не согласовывались с ФАС. Более того, в ведомстве поставили под сомнение саму эффективность концессионного механизма при строительстве социальных объектов, указав, что никаких преимуществ перед классическими госзакупками он не даёт, зато создаёт дополнительные риски.

В УФАС подчеркнули, что вскрылась чёткая причинно-следственная цепочка, приведшая к срыву строительства. Однако, поскольку регион предпринял меры по исправлению ситуации, предписание минобразования не выдавали.

После провала частного инвестора областное правительство взяло контроль над концессионными структурами, и летом 2025 года на аукционах выбрали подрядчиков для достройки объектов. При этом сама концессионная схема формально сохранилась.

Ведомство констатировало: минобразования Новосибирской области обжаловало решение ФАС в суде и не согласно с выводами антимонопольщиков. В УФАС это назвали предпосылкой для повторения негативного сценария.