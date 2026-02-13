Мобилизованный ураец стал младшим лейтенантом на передовой

Мобилизованный боец из Урая, Игорь Г., который с 27 сентября 2022 года служит на передовой в рамках специальной военной операции, получил назначение на должность командира мотострелкового взвода с присвоением звания младшего лейтенанта, пишут «Новости Югры».

Игорь проходит службу в мотострелковом полке Южного военного округа и с первых дней демонстрирует высокий уровень профессионализма, успешно выполняя боевые задачи.

Его заслуги отмечены наградами, включая орден Мужества и медали «Участнику специaльной воeнной опeрации», «За боевые отличия» и «За заслуги в борьбе с международным терроризмом». Назначение стало результатом служебной необходимости и учитывало его опыт и боевые достижения.

Кроме того, Югра предлагает самые высокие выплаты в России для военнослужащих, подписывающих контракт с Министерством обороны РФ — 4,1 миллиона рублей, а годовой доход составляет не менее 6 600 000 рублей.

Также в конце 2025 года наградили военного из Новосибирской области.