82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
13 февраля, 18:14
пробки
7/10
погода
-13°C
курсы валют
usd 77.18 | eur 91.71
82.76% -1.2
сегодня
13 февраля, 18:14
пробки
7/10
погода
-13°C
курсы валют
usd 77.18 | eur 91.71
сегодня 16:30
общество

Мобилизованный ураец стал младшим лейтенантом на передовой

Фото: Сиб.фм / сгенерировано искусственным интеллектом
Подпишитесь на Telegram-канал

Мобилизованный боец из Урая, Игорь Г., который с 27 сентября 2022 года служит на передовой в рамках специальной военной операции, получил назначение на должность командира мотострелкового взвода с присвоением звания младшего лейтенанта, пишут «Новости Югры».

Игорь проходит службу в мотострелковом полке Южного военного округа и с первых дней демонстрирует высокий уровень профессионализма, успешно выполняя боевые задачи.

Его заслуги отмечены наградами, включая орден Мужества и медали «Участнику специaльной воeнной опeрации», «За боевые отличия» и «За заслуги в борьбе с международным терроризмом». Назначение стало результатом служебной необходимости и учитывало его опыт и боевые достижения.

Кроме того, Югра предлагает самые высокие выплаты в России для военнослужащих, подписывающих контракт с Министерством обороны РФ — 4,1 миллиона рублей, а годовой доход составляет не менее 6 600 000 рублей.

Также в конце 2025 года наградили военного из Новосибирской области.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Александра Моисеева
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.