Новосибирские застройщики раскритиковали скандальный налог на нераспроданные квартиры

Одним из самых обсуждаемых налоговых нововведений последнего времени стал так называемый «налог на непроданные квартиры». Ранее в СМИ сообщалось, что инициатива взимать такой налог принадлежит новосибирскому управлению ФНС России.

Однако ряд осведомленных собеседников сообщили Сиб.фм, что речь не об инициативе Новосибирского управления ФНС, это изменения в Налоговом кодексе от 1 апреля 2025 года. Просто наши специалисты одними из первых обратили на них внимание. Также эксперты отметили, что по данную норму Налогового кодекса подпадают лишь квартиры, построенные на средства дольщиков.

«Если после окончания строительства построенного только на средства дольщиков квартиры в распоряжении застройщика остались лишние квартиры, то они не подлежат передаче дольщикам. Но такие квартиры для застройщика влияют на безвозмездно полученную имущество, которое и прилагается законодательно облагать по налогу на прибыль», — объяснил информированный собеседник.

При этом на данный момент такой налог в Новосибирской области не взимается, но такая возможность обсуждается. Сиб.фм опросил новосибирских застройщиков по поводу этой налоговой новеллы.

«Количество нераспроданных помещений в сданных домах Брусники не превышает десяти процентов от общей продаваемой площади. Инициатива взимать налоги с непроданных квартир создаст избыточную нагрузку на девелоперов, которые в существующих экономических реалиях и при ужесточении условий ипотечного кредитования такую нагрузку нести не смогут. На девелоперов возложили, кроме налогов, нагрузку в виде строительства социальных объектов, содержание в том числе городской инфраструктуры в уже построенных районах. Дополнительный налог сведет прибыль до критических величин и сделает коммерческую деятельность девелопера бессмысленной», — сообщили в компании «Брусника».

В ГК «Камея» заявили, что у них нет нераспроданных квартир на момент отправки ответа Сиб.фм.

«Эта инициатива в любом случае негативно отразится на всех участниках рынка. В текущей ситуации со сниженным спросом и затовариванием первичного рынка квартир, у застройщиков наверняка будут оставаться непроданные квартиры после сдачи объекта в эксплуатацию, у кого-то больше, у кого-то немного меньше. У некоторых доля непроданных квартир может составлять и более 50%, это очень большая база для налога и, соответственно, очень большой налог, который может привести многие компании к банкротству или уходу из отрасли. При активном внедрении этого варианта налогообложения, итоговая маржинальность проекта может стать отрицательной. В текущей ситуации: низкий спрос и рост себестоимости строительства — маржинальность проектов итак очень низкая, а учитывая возможные и, часто возникающие риски, она может быть околонулевой, поэтому любые добавочные затраты уведут доход в отрицательные значения», — заявил коммерческий директор ГК «Камея» Алексей Баев.

Наиболее лояльное отношение к налоговой новелле выразил крупный новосибирский девелопер и депутат Заксобрания Александр Бoйко. Можно понять, почему: средства дольщиков он почти не привлекает, строит за свои и кредитные средства, поэтому налог на нераспроданные квартиры (в случае его внедрения) коснётся Бoйко меньше других.

«Я к таким вещам, как и ко многим другим отношусь спокойно. Мы живём в этой стране, которая делает все, чтобы могли в ней жить и работать. Бюджет надо формировать. Надо государству помогать. Когда оно могло, оно нам помогало. До недавних пор, у нас в стране было одно из самых лояльных налоговых законодательств в мире. УСН, патентная система. Сейчас мы должны помогать. Могу отметить лишь одно, что если следовать логике этой новеллы, было бы логично тогда и этот налог взимать не деньгами, а квадратными метрами, то есть квартирами. При том, что у государства полным полно неисполненных обязательств закрепленных в тех же квадратных метрах, например предоставление жилья тем же сиротам или, например, военнослужащим», — говорит Александр Бoйко.

5 февраля аналитик Сергей Николаев предсказал обрушение рынка строительства из-за налога на непроданные квартиры. 4 февраля в интервью Сиб.фм против введения налога на непроданные квартиры выступил и министр строительства Новосибирской области Дмитрий Богомолов.