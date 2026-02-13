Новосибирский бизнес ждет пятикратное увеличение штрафов за отсутствие кассовой техники

За повторные нарушения сумма штрафа может составить 750 тысяч рублей.

Госдума на первом чтении одобрила пятикратное увеличение штрафов за неприменение контрольно-кассовой техники для новосибирского бизнеса. Минимальная санкция для юридических лиц вырастет с 30 до 150 тысяч рублей, а за повторные нарушения штраф составит до 750 тысяч.

Индивидуальные предприниматели будут штрафоваться наравне с крупными компаниями. В Минфине отметили, что нарушения имеют системный характер, так как в 2024 году они составили 77,7% всех выявленных налоговыми органами правонарушений.

По мнению экспертов, ужесточение санкций может негативно сказаться на законопослушных организациях, которые уже сталкиваются с проблемами в платежной дисциплине и сбоями в цепочках поставок.

«Такие решения могут привести многие компании к банкротству или возможны попытки ухода в тень, что ставит под сомнение эффективность такой налоговой реформы», — считает глава новосибирского отделения «Опоры России» Игорь Салов.

Салов считает, что увеличение налоговой нагрузки может привести к снижению налоговых поступлений, а не к их росту. Для борьбы с нарушениями целесообразно сосредоточиться на тех, кто сознательно уклоняется от закона, тогда как для впервые нарушивших достаточно сохранить прежние штрафы или увеличить их максимум в два раза.

По мнению эксперта, пятикратные санкции не испугают злостных нарушителей, но могут заставить добросовестных предпринимателей задуматься о целесообразности продолжения своей деятельности.

В последние годы многие самозанятые вышли из тени, но возможные изменения в налоговой системе могут вернуть их обратно, что негативно скажется на бюджете. Микробизнес и индивидуальные предприниматели сейчас находятся на грани выживания, сталкиваясь с трудным выбором: продолжать работать или искать альтернативные пути.

