В возрасте 100 лет ушел из жизни знаменитый диссидент и писатель Рой Медведев

Известность ему принесла историческая книга об Иосифе Сталине.

13 февраля умер известный советский историк, публицист и писатель Рой Медведев. Он был одним из наиболее заметных представителей диссидентского движения в СССР.

Рой Медведев родился 14 ноября 1925 года в Тифлисе — современном Тбилиси. Его назвали в честь Манабендры Роя, известного в 1920‑е годы индийского коммунистического деятеля, члена Исполнительного комитета Коминтерна и одного из основателей Коммунистической партии Индии.

В 1951 году Медведев окончил философский факультет Ленинградского государственного университета имени А. А. Жданова, который сегодня является Санкт‑Петербургским государственным университетом. Рой Медведев имел ученую степень кандидата педагогических наук.

С середины 1960‑х годов он выпускал машинописные бюллетени, которые позднее были опубликованы на Западе под названием «Политический дневник». Исследователи отмечали его как одного из ключевых идеологов концепции «самореформы» советской системы — попытки изменить ее изнутри без радикального разрыва.

Медведев является автором более 40 книг, включая политические биографии и аналитические труды. Среди его работ — исследования, посвященные Иосифу Сталину, Никите Хрущеву, Леониду Брежневу, Юрию Андропову, Борису Ельцину, Александру Солженицыну и другим историческим фигурам. Наибольшую известность ему принесла книга «К суду истории», в которой он дал критическую оценку сталинской эпохе.

В 1970 году Рой Медведев вместе с академиком Андреем Сахаровым и кибернетиком Валентином Турчиным направил руководству СССР открытое письмо с призывом к демократизации политической системы и расширению гражданских прав.

Рой Медведев был братом-близнецом ученого и диссидента Жореса Медведева. В 1938 году их отец был арестован по обвинению в троцкизме и приговорен к восьми годам лагерей, где погиб в 1941 году.

6 февраля 2026 года на 93-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Изольда Лидарская.