Агроном Шубина раскрыла новосибирцам секрета обустройства теплицы для хорошего урожая

План конструкции следует подготовить заранее.

Обустройство теплицы — важный этап, который предстоит пройти большинству начинающих дачников весной. Тем не менее, время на изучение необходимой информации и составление плана действий еще есть. Агроном Людмила Шубина рассказала Сиб.фм о том, как начинающим садоводам подготовиться к обустройству новой теплицы.

«Конечно же, теплицей нужно заниматься тогда, когда полностью растает снег. Воздвижение этого строения должно быть спланированным», — объяснила Шубина, — «Если садовод не хочет, чтобы теплица при первом же порыве ветра улетела, то проще всего вызвать специалистов, если нет таковых в доме. Занимаются строительством теплицы либо с осени, либо рано весной, когда растает снег, оттает почва».

По словам агронома, важно заранее выбрать материал и подготовить план несущих конструкций.

«Лучше всего растения себя чувствуют в теплице из полиэтилена, но полиэтилен разный бывает. Есть полиэтилен со светостабилизирующими компонентами, которые пропускают солнечные лучи. Какие-то задерживают, какие-то пропускают», —рассказала Людмила Шубина.

Также она подчеркнула, что поликарбонат — самый неудачный вариант при выборе материала для покрытия теплицы.

Напомним, что начать подготовку рассады следует уже 15 февраля.