сегодня
14 февраля, 19:06
пробки
3/10
погода
-9°C
курсы валют
usd 77.19 | eur 91.55
сегодня
14 февраля, 19:06
пробки
3/10
погода
-9°C
курсы валют
usd 77.19 | eur 91.55
сегодня 16:42
общество

Более 15,2 тысячи жителей Новосибрска увлекаются лыжными гонками

Фото: Сиб.фм / BFM-Новосибирск
История беговых лыж уходит в глубину тысячелетий: наскальные изображения в норвежских пещерах датируются примерно семью тысячами лет.

Когда-то лыжи использовались для охоты и передвижения, а сегодня стали одним из самых популярных зимних видов спорта.

По данным Минспорта региона, на конец 2024 года в Новосибирской области лыжными гонками занимаются 15,2 тысячи человек, из них более 6,8 тысячи — женщины. Горнолыжный спорт привлекает около 1,9 тысячи жителей.

14 февраля 2026 года в Новосибирске проходит XLIV Всероссийская массовая гонка Лыжня России. Это ежегодное февральское событие объединяет участников разного возраста и уровня подготовки и направлено на развитие массового спорта и популяризацию активного образа жизни.

Игорь Кириченко
Журналист

