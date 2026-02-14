Более 15,2 тысячи жителей Новосибрска увлекаются лыжными гонками

История беговых лыж уходит в глубину тысячелетий: наскальные изображения в норвежских пещерах датируются примерно семью тысячами лет.

Когда-то лыжи использовались для охоты и передвижения, а сегодня стали одним из самых популярных зимних видов спорта.

По данным Минспорта региона, на конец 2024 года в Новосибирской области лыжными гонками занимаются 15,2 тысячи человек, из них более 6,8 тысячи — женщины. Горнолыжный спорт привлекает около 1,9 тысячи жителей.

14 февраля 2026 года в Новосибирске проходит XLIV Всероссийская массовая гонка Лыжня России. Это ежегодное февральское событие объединяет участников разного возраста и уровня подготовки и направлено на развитие массового спорта и популяризацию активного образа жизни.