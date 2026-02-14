Фестиваль «Иглу-2026» в Новосибирске пройдёт на пляже «Бумеранг» 14 февраля

14 февраля, в Новосибирске состоится необычный зимний праздник. На пляже «Бумеранг» в полдень дадут старт фестивалю «Иглу-2026. Город Эскимосов», сообщили в пресс-службе Минэкономразвития Новосибирской области.

Гостей ждет насыщенная развлекательная программа: главным событием станут соревнования по строительству снежных домов, где участники смогут показать своё мастерство и проявить творческие способности. Помимо этого, для всех желающих будут организованы интересные и познавательные мастер-классы, а также оборудованы фотозоны, чтобы каждый мог сохранить в памяти яркие моменты праздника.

За свою историю фестиваль успел стать по-настоящему масштабным событием. Число его участников, пробовавших себя в роли строителей иглу, уже превысило 9,5 тысяч человек. Причем география команд не ограничивается Новосибирском и областью – приезжают гости и из других регионов. Всего за все годы его проведения на фестивале возвели более восьми сотен снежных хижин, а в 2023 году был зафиксирован рекорд в «Реестр рекордов России»: тогда за шесть часов участникам удалось построить 186 иглу.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что рамках фестиваля «Иглу-2026» пройдёт рыболовный турнир «Сибирская рыбалка».