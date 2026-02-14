Губернатор Травников присоединился к «Лыжне России» в Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников вышел на старт всероссийской лыжной гонки «Лыжня России», присоединившись к сотням участников массового забега.

14 февраля в Новосибирске, как и по всей стране проходит массовая лыжная гонка «Лыжня России». После торжественной церемонии открытия на старт вместе с остальными участниками вышел и губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Программа соревнований включает несколько забегов для разных возрастных категорий. Самые юные лыжники в возрасте от шести до восьми лет преодолевают дистанцию в 500 метров. Подростки 2008 года рождения и моложе соревнуются на пятикилометровой трассе, а взрослым участникам 2007 года рождения и старше предстоит пробежать десять километров.