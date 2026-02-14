82.76% -1.2
вчера 23:20
общество

Когда будет демобилизация участников СВО: эксперты расходятся в мнении

Фото: Сиб.фм
Тема завершения службы для граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, остаётся одной из самых обсуждаемых в экспертной среде.

Официальных решений о сроках возвращения военнослужащих пока не объявлено, однако аналитики обращают внимание на ряд косвенных факторов, которые могут свидетельствовать о подготовке к будущей демобилизации.

Эксперты отмечают активное развитие социальной и медицинской инфраструктуры. В разных регионах страны создаются современные реабилитационные центры для восстановления здоровья участников боевых действий, расширяется штат военных психологов, работающих с посттравматическими состояниями. Параллельно развиваются программы профессиональной переподготовки и содействия занятости, направленные на адаптацию военнослужащих к гражданской жизни.

По мнению политологов, подобные меры могут говорить о системном подходе к вопросу возможного возвращения мобилизованных и стремлении минимизировать социальные риски.

Среди условий, от которых, по оценкам специалистов, может зависеть начало плановой ротации, называют:

  • стабилизацию оперативной обстановки и достижение устойчивого затишья;

  • достаточную укомплектованность подразделений контрактными военнослужащими;

  • обеспечение безопасности государственных границ иными силами;

  • готовность государства выполнить социальные и медицинские обязательства перед участниками операции.

Аналитики подчёркивают, что процесс, если он будет запущен, вероятнее всего окажется поэтапным, чтобы избежать снижения обороноспособности.

В экспертных обсуждениях 2026 год всё чаще фигурирует как потенциальный период серьёзных изменений в вопросах ротации. Однако специалисты призывают не делать преждевременных выводов: окончательные решения будут приниматься исходя из развития обстановки и выполнения поставленных задач.

На данный момент конкретные сроки официально не определены.

0
Игорь Кириченко
Журналист

