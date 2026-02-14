Микрофон в штанах и первая песня: в Новосибирске выступил SHAMAN. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Новосибирске на сцене Локомотив-Арены прошёл концерт SHAMAN, приуроченный к 30-летию его творческого пути. Артист провёл вечер в формате живого диалога со зрителями, вспоминая, как начиналась его музыкальная история.

По словам Ярослава Дронова, впервые он вышел к публике в четыре года, а свою первую песню записал ещё в годовалом возрасте.

«После первой песни заболел звёздной болезнью. Пришлось сделать перерыв на три года — учился ходить», — с улыбкой заметил певец.

Музыкант также заявил, что еще в детстве получил напутствие от Виктора Цоя о будущей известности.

Позже артист поделился, что в детстве мечтал стать дворником, чтобы приносить пользу людям. Однако в итоге выбрал музыку.

Во второй части концерта SHAMAN решил ответить на вопросы недоброжелателей. Один из них касался сценического образа и манеры держать микрофон. Певец отреагировал с юмором, отметив, что перепробовал разные варианты, но выбранный способ оказался самым удобным для активного выступления.

Сиб.фм собрал фоторепортаж с прошедшего концерта.