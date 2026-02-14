Новосибирск присоединился к «Лыжне России». Онлайн

Обновлено в 13:22. Одной из тех, кто преодолел дистанцию в 10 километров, стала 85-летняя женщина.

Обновлено в 13:15. На «Лыжне России» прошло награждение победителей на дистанции 10 километров. Призёров поздравили губернатор Андрей Травников и депутат Заксобрания области Евгений Подгорный.

Обновлено в 13:02. На «Лыжне России» проходит эстафета с упряжками и заезд на велосипедах

Обновлено в 12:40. Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев дал старт забегу на 5 километров.

Обновлено в 12:20. На старт вместе с другими участниками вышел губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

14 февраля, Новосибирск вновь стал участником масштабного спортивного события — Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». Традиционно соревнования развернулись на лыжных базах ИЯФ СО РАН, носящих имена Владимира Пелеганчука и Алика Тульского.

В 11.42 прошло торжественное открытие мероприятия.