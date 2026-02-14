Пенсионная реформа в 2026 году: ждать ли изменений

С 2019 года в России реализуется поэтапное повышение пенсионного возраста, которое должно завершиться в 2028 году. В текущем году на пенсию по старости смогут выйти женщины 59 лет и мужчины в возрасте 64 лет.

Эта мера была принята для адаптации пенсионной системы к демографическим изменениям: старению населения и сокращению доли работающих граждан по сравнению с количеством пенсионеров. К окончанию реформы возраст выхода на пенсию увеличится на пять лет, как для мужчин, так и для женщин. Переходный период призван смягчить для граждан переход к новым условиям.

В рамках реформы также ужесточились требования к страховому стажу и индивидуальным пенсионным коэффициентам. Так, к 2024 году минимальный страховой стаж, необходимый для назначения пенсии, был доведен до пятнадцати лет, а с 2025 года для выхода на заслуженный отдых требуется наличие не менее тридцати пенсионных коэффициентов.

Помимо этого, государство предусмотрело ряд социальных мер поддержки для людей предпенсионного возраста, включая программы профессионального переобучения.

Очередной этап повышения пенсионного возраста пришелся на 2026 год. В этом году право на страховую пенсию по старости получают женщины 1967 года рождения и мужчины 1962 года рождения. Следующее плановое повышение произойдет в 2028 году, когда пенсионный возраст для женщин окончательно установится на уровне 60 лет, а для мужчин – 65 лет. В 2027 году на пенсию по старости не выйдет ни один человек в связи с особенностями графика переходного периода. Что касается социальных пенсий, которые назначаются при отсутствии необходимого стажа или коэффициентов, то их начнут выплачивать на пять лет позже общеустановленного срока: женщинам – с 65 лет, а мужчинам – с 70 лет.

