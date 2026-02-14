Более 3 миллионов цветов доставили ко Дню всех влюбленных в Новосибирск

В связи с традиционным увеличением спроса на цветы в преддверии 14 февраля и 8 Марта в Новосибирск прибыли крупные партии ароматной продукции из разных уголков мира. Поставки поступили из Китая, Латвии, Кении, Вьетнама, Таиланда, а также из Киргизии и Казахстана, сообщили в пресс-службе сибирского межрегионального управления Россельхознадзора.

Среди многообразия импортных растений как популярные розы, хризантемы и тюльпаны, так и более изысканные пионы, ранункулюсы и гортензии. Также ассортимент новосибирских магазинов пополнят герберы, лилии, ирисы, подсолнечник, ромашка, гладиолусы, фрезия и другие виды цветов.

Прежде чем оказаться в букетах, вся растительная продукция проходит строгий контроль. Специалисты Россельхознадзора тщательно проверяют цветы на соответствие карантинным фитосанитарным требованиям. С начала 2026 года общий объём проверенной продукции, включая срезанные цветы, декоративную зелень и горшечные растения, уже достиг 3,8 миллиона единиц.

В ряде случаев инспекторы выявили опасные карантинные организмы, в том числе западного калифорнийского трипса, возбудителя белой ржавчины хризантем и табачную белокрылку. В связи с этим почти 87 тысяч срезов цветов не были допущены к свободной продаже. В отношении них пришлось применить специальные меры: часть продукции была отправлена на обеззараживание, а часть уничтожена.

