SHAMAN включил на концерте в Новосибирске свою первую песню, которую исполнил в 1 год

В Новосибирске на «Локомотив-Арене» выступает известный российский певец SHAMAN.
Как сообщает корреспондент Сиб.фм, SHAMAN рассказал историю своих первый выступлений. Артист записал свою первую песню еще в 1 года. Дебют на сцене у певца был в 4 года.
«После первой песни заболел звездной болезнью. Пришлось сделать перерыв 3 года. Потому что учился ходить», — пошутил SHAMAN.
Сиб.фм публикует видео самой первой песни артиста. Послушать вы ее можете в нашем телеграм-канале.
Кроме того, SHAMAN рассказал, что еще в детстве ему лично Виктор Цой говорил, что он станет знаменитым.
Напомним, что мы ведем онлайн-трансляцию с концерта.