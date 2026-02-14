SHAMAN включил на концерте в Новосибирске свою первую песню, которую исполнил в 1 год

В Новосибирске на «Локомотив-Арене» выступает известный российский певец SHAMAN.

Как сообщает корреспондент Сиб.фм, SHAMAN рассказал историю своих первый выступлений. Артист записал свою первую песню еще в 1 года. Дебют на сцене у певца был в 4 года.

«После первой песни заболел звездной болезнью. Пришлось сделать перерыв 3 года. Потому что учился ходить», — пошутил SHAMAN.

Сиб.фм публикует видео самой первой песни артиста. Послушать вы ее можете в нашем телеграм-канале.

Кроме того, SHAMAN рассказал, что еще в детстве ему лично Виктор Цой говорил, что он станет знаменитым.

Напомним, что мы ведем онлайн-трансляцию с концерта.