сегодня
14 февраля, 21:14
сегодня 20:05
общество

SHAMAN включил на концерте в Новосибирске свою первую песню, которую исполнил в 1 год

Фото: Сиб.фм / Борис Маслаков
В Новосибирске на «Локомотив-Арене» выступает известный российский певец SHAMAN.

Как сообщает корреспондент Сиб.фм, SHAMAN рассказал историю своих первый выступлений. Артист записал свою первую песню еще в 1 года. Дебют на сцене у певца был в 4 года.

«После первой песни заболел звездной болезнью. Пришлось сделать перерыв 3 года. Потому что учился ходить», — пошутил SHAMAN.

Сиб.фм публикует видео самой первой песни артиста. Послушать вы ее можете в нашем телеграм-канале.

Кроме того, SHAMAN рассказал, что еще в детстве ему лично Виктор Цой говорил, что он станет знаменитым.

Напомним, что мы ведем онлайн-трансляцию с концерта.

Игорь Кириченко
Журналист

