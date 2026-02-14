Социальные пенсии в России с 1 апреля вырастут на 6,8%

Правительство РФ утвердило параметры будущей индексации социальных пенсий, которые будут повышены с 1 апреля 2026 года. Коэффициент индексации определен на уровне 6,8%, что соответствует темпам роста прожиточного минимума пенсионера прошедший период.

Как пояснил глава Министерства труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, апрельское повышение затронет почти 4,3 миллиона человек. Из них около 3,6 миллиона являются получателями именно социальных пенсий, а ещё примерно 700 тысяч человек относятся к категории получателей государственного пенсионного обеспечения.

Социальные пенсии назначаются гражданам, которые по различным причинам не смогли накопить достаточный трудовой стаж, дающий право на страховую пенсию. Для тех, чей доход после индексации окажется ниже регионального прожиточного минимума, предусмотрена специальная доплата, доводящая общую сумму выплат до установленного уровня. Что касается государственного пенсионного обеспечения, то его получателями являются участники Великой Отечественной войны, граждане, награжденные знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда». А также те, кто пострадал при радиационных и техногенных катастрофах и члены их семей, работники лётно-испытательного состава.

Ранее Сиб.фм сообщал о размерах социальной пенсии для неработающих пенсионеров. Социальная пенсия по старости назначается мужчинам с 70 лет, женщинам — с 65 лет.