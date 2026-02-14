Трифонов день 14 февраля: главные запреты в памятный день

14 февраля в церковном календаре связано с памятью Святой Трифон, которого на Руси называли Трифоном-Мышегоном.

В 2026 году эта дата совпадает и с Вселенской Мясопустной родительской субботой — днём особого поминовения усопших. Кроме того, день является Предпразднством Сретения Господня.

В народной традиции считалось, что поведение в этот день способно повлиять на дальнейший год. Не рекомендовалось вступать в конфликты, обманывать или сквернословить — такие поступки связывали с затяжными ссорами и неудачами. Нежелательным считалось и проводить день в одиночестве: существовало поверье, что это может обернуться долгим отсутствием перемен в личной жизни.

Среди примет упоминался запрет на дарение острых предметов, а также на раздачу вещей и вынос мусора — подобные действия символически связывали с потерей благополучия. Осторожность советовали проявлять и в финансовых вопросах, избегая займов.

При этом церковная традиция подчёркивает, что в родительскую субботу важно сохранять спокойствие и молиться о близких, избегая отчаяния и чрезмерной скорби.