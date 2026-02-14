Цена на АИ-92 в Новосибирской области приближается к 62 рублям за литр

В Новосибирской области на разных сетях АЗС цены на самую популярную марку бензина уже почти достигли отметки в 61-62 рубля.

Например, на заправках «Прайм», по данным портала ndn.info, литр АИ-92 можно приобрести за 60,9 рубля, а сеть «Энергия» выставила ценник в 60,8 рубля. В зависимости от места расположения автозаправочной станции «Газойл» стоимость литра может колебаться от 60,25 до 61,7 рубля. Таким образом, разница в ценах по городу достигает полутора рублей.

За прошедший год бензин в регионе подорожал на 10,1%. При этом темпы роста цен в Новосибирской области уступают среднему показателю по СФО.

По итогам 2025 года Новосибирская области расположилась в верхней части общероссийского рейтинга по доступности бензина. На среднюю зарплату жители региона могли позволить себе 1251 литр бензина АИ-92. Это 22-е место из 85.

В общем же, в сибирских регионах картина крайне неоднородна. Лидером округа стал Красноярский край, занявший 13-е место по стране: местные жители при среднемесячной зарплате имеют возможность купить 1405 литров, хотя цена за год здесь выросла существеннее – на 16,2%. Аутсайдерами же стали сразу три территории. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Алтайском крае, который оказался на 69-м месте в России. Там на среднюю заработную плату можно приобрести лишь 922 литра бензина, что является самым низким показателем во всем Сибирском федеральном округе.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в декабре прошлого года цены на бензин марки АИ-92 в Новосибирской области снизились на 1,5%.