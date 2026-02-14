В Искитимском районе стало больше миллионеров

В Искитимском районе за 2025 год 11 500 налогоплательщиков указали доход свыше 1 млн рублей.

Это на 4,4 тысячи человек больше, чем годом ранее. Об этом сообщили порталу Весь Искитим в пресс-службе УФНС России по Новосибирской области.

Основные источники дохода — зарплата, продажа имущества, операции с ценными бумагами, дивиденды и предпринимательская деятельность. При этом жители района не задекларировали доход свыше 1 млрд рублей — так же, как и годом ранее. В Новосибирской области всего 48 миллиардеров.

Отчётность за 2025 год необходимо будет подать до 30 апреля 2026 года. По данным региона, всего по области 437 тысяч человек заработали больше миллиона, из них 48 человек — свыше миллиарда рублей.