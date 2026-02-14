В Новосибирске стали на 3,3 процента реже травиться алкоголем

По итогам токсикологического мониторинга за 2025 год в Новосибирской области зафиксировано сокращение числа острых химических отравлений на 2,3% по сравнению с предыдущим годом.

Наиболее уязвимой группой остаются взрослые старше 18 лет — на их долю приходится 61,2% всех пострадавших. Почти в половине случаев (46%) причиной интоксикаций становилось случайное употребление опасных веществ.

Специалисты отмечают снижение показателей по нескольким направлениям: количество отравлений спиртосодержащей продукцией уменьшилось на 3,3%, лекарственными препаратами — на 2,7%, наркотическими веществами — на 1,3%.

В Роспотребнадзоре напоминают о необходимости ответственно относиться к собственному здоровью. Ведомство предупреждает о рисках злоупотребления алкоголем, употребления некачественной спиртосодержащей продукции, бесконтрольного приёма медикаментов и запрещённых веществ. Жителям региона рекомендуют хранить бытовую химию и лекарства в недоступных для детей местах, строго соблюдать инструкции по применению препаратов и избегать покупки сомнительного алкоголя.