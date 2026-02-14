ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду, два человека погибли

В Белгороде в результате ракетного удара погибли два человека, еще пятеро получили ранения. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, его доставили в областную клиническую больницу. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

«Погибло 2 человека, 5 человек раненых. Большая трагедия для каждого из нас... Невосполнимая утрата.. Люди, которые восстанавливали подачу тепла и электроэнергии в наши дома, сегодня отдали жизнь», — написал губернатор.

Глава региона отметил, что обстрел нанёс серьёзные повреждения энергетической инфраструктуре города. Произошло отключение электричества, тепла и водоснабжения. В нескольких многоквартирных домах взрывной волной выбило окна и повредило фасады, также пострадали припаркованные поблизости автомобили. Всего повреждения зафиксированы в 29 квартирах пяти домов.

Для сохранения тепла в пострадавших зданиях специалисты закрывают тепловые контуры временными конструкциями. Аварийные и оперативные службы уже приступили к ликвидации последствий случившегося, а 14 февраля для жителей были открыты пункты обогрева.

