Как новосибирский застройщик расселил 3,5 тысячи человек и начал производить свои лифты

Президент ГК Sky Group Владимир Германович Литвинов рассказал о ключевых проектах компании и новаторских технологиях в строительстве жилых кварталов. Интервью состоялось в эфире BFM-Новосибирск на форуме «Сибирская строительная неделя», где компания впервые за три года представила свои разработки для поиска партнеров и демонстрации достижений.

ГК Sky Group — один из ведущих застройщиков Новосибирска, специализирующийся на комплексном развитии территорий. За годы работы компания расселила 3,5 тысячи жителей из ветхого барачного фонда, превращая старые районы в современные кварталы.

«Это работа с людьми: с их плюсами, минусами и капризами. Мы помогаем им понять технологии и индустрию, несмотря на страх и сложности», — отметил Литвинов, подчеркивая свой 20-летний опыт в расселении.

Среди реализованных объектов — кварталы «Чеховский», «Крымский», «Ред Фокс» и «Тихие Зори». Сейчас в работе «Крымский квартал» по программе КРТ (комплексное развитие территорий) и серия проектов «Ред Фокс» на базе индивидуального жилищного строительства (ИЖС), где расселяется частный сектор. В этих домах компания внедряет флагманские технологии, ориентированные на комфорт жителей.

Одно из главных новшеств — лифты без традиционного машинного отделения.

«Это экономия 1,2 миллиона рублей на объекте за счет новой технологии. Мы производим такие лифты сами, но можно использовать и чужие. Скорость — 2,5 метра в секунду, как в Москве или Питере, но адаптировано для Сибири», — объяснил Литвинов.

Форум «Сибирская строительная неделя» стал платформой для ГК Sky Group, чтобы высказаться о высоких технологиях, вдохновляя отрасль на прогресс.