Масленица-2026 в Новосибирске: полный гид по дням недели

Масленичная неделя — один из самых ярких народных праздников в России, время блинов, веселья и прощания с зимой перед началом Великого поста. Сиб.фм рассказывает, когда отмечают Масленицу в 2026 году, как называют каждый день праздничной недели и какие традиции с ними связаны.

Когда начинается и заканчивается Масленица в 2026 году

В 2026 году Масленичная неделя стартовала в понедельник, 16 февраля, и завершится в воскресенье, 22 февраля. Даты праздника ежегодно меняются, поскольку он привязан к Пасхе и наступает за семь недель до главного христианского праздника.

Первые три дня — с понедельника по среду — называют Узкой Масленицей. Это время подготовки: принято делать уборку в доме, печь первые блины и готовить угощения. С четверга начинается Широкая Масленица — все хозяйственные дела прекращаются, и наступает пора массовых гуляний и развлечений.

Что такое Масленица и откуда она пошла

Масленица — один из древнейших славянских праздников, уходящий корнями в дохристианские времена. Изначально восточные славяне связывали его с проводами зимы и встречей весны, символизируя обновление природы и начало нового жизненного цикла.

После принятия христианства языческий контекст отошел на второй план, уступив место религиозной составляющей. В православной традиции этот период называют Сырной седмицей — последней неделей перед Великим постом. Церковь лояльно относится к увеселительному характеру праздника, поскольку перед строгим постом необходимо набраться сил.

Как отмечают каждый день Масленичной недели

Понедельник — Встреча

В первый день начинаются проводы зимы. Принято ходить в гости, устраивать первые застолья и печь блины. Самый первый блин по традиции отдают бедным или ставят на помин усопших. В понедельник также начинали сооружать чучело Масленицы из соломы и тряпок, пышно украшали его и оставляли на улице.

Вторник — Заигрыш

День народных гуляний, игр и шуточных состязаний — кулачных боев, перетягивания каната. Раньше во вторник было принято присматриваться к будущим женихам и невестам, проводить смотрины и договариваться о свадьбах. Катания на санях в этот день считались обрядом: чем дальше и быстрее прокатишься, тем счастливее будет год.

Среда — Лакомка

Последний день Узкой Масленицы, когда теща приглашает в гости зятя на блины. В этот день принято накрывать богатый стол и угощать гостей блинами с медом, вареньем, сметаной или икрой. Согласно примете, чем больше блинов съешь, тем больше счастливых месяцев будет в году.

Четверг — Разгуляй

Первый день Широкой Масленицы, когда заканчиваются домашние хлопоты и начинаются массовые гулянья. С утра на улицах проходят игры и соревнования, кулачные бои, захват снежных городков. Повсеместно строят ледяные горки и качели, разводят костры, водят хороводы.

Пятница — Тещины вечерки

В этот день тещи наносят ответный визит зятьям. Главное блюдо готовит зять — обычно это жаркое, пироги или рыба. Друзья мужа отвечают за развлечения, исполняя частушки и смешные истории.

Суббота — Золовкины посиделки

Внимание переходит к невесткам, которые приглашают в дом золовок и других родственников мужа. На стол подают щедрые угощения, гости обмениваются подарками, поют песни и рассказывают истории. Незамужние девушки могут сплетничать о будущих женихах.

Воскресенье — Прощеное воскресенье

Завершающий и самый важный день Масленицы. В этот день принято просить прощения у тех, кого могли невольно обидеть. Главное событие — сожжение чучела Масленицы. Его выносят за околицу, устанавливают на возвышении и поджигают под песни, а пепел развеивают по полям, чтобы приблизить весну и обеспечить хороший урожай. После сожжения принято поминать усопших.