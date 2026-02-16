Новосибирец избил свою сожительницу, забаррикадировался в квартире и поджег ее

Сегодня житель Новосибирска переполошил соседей и экстренный службы, объявив о захвате заложников в собственной квартире в многоквартирном доме на улице Курчатова, 3. Его задержали про поддержке СОБР. Подробности в материале Сиб.фм.

Офицеры СОБР «Сибиряк» Управления Росгвардии по Новосибирской области оказали содействие сотрудникам полиции в задержании гражданина, который заявил о захвате заложницы.

«Сотрудники правоохранительных органов прибыли на сигнал о конфликте с соседом в многоквартирный дом по улице Курчатова города Новосибирска. Было установлено, что в одной из квартир закрылся нетрезвый мужчина, который через дверь сообщил полицейским о том, что его сожительница находится у него в заложниках. Для силовой поддержки сотрудников полиции на место прибыли бойцы СОБР «Сибиряк» Управления Росгвардии по Новосибирской области. Было принято решение проникнуть в квартиру, которая расположена на втором этаже, через окно», — рассказали Сиб.фм в Росгвардии.

В результате штурма злоумышленник был задержан. Предварительно установлено, что ранее судимый местный житель причинил своей сожительнице телесные повреждения, а также пытался поджечь квартиру.

По данным Сиб.фм, мужчина находился под действием наркотических средств. Ему грозит уголовное дело и срок в колонии.