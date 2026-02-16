82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
16 февраля, 16:46
пробки
4/10
погода
-2°C
курсы валют
usd 77.19 | eur 91.55
82.76% -1.2
сегодня
16 февраля, 16:46
пробки
4/10
погода
-2°C
курсы валют
usd 77.19 | eur 91.55
сегодня 15:02
экономика

Новосибирец избил свою сожительницу, забаррикадировался в квартире и поджег ее

Фото: Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

Сегодня житель Новосибирска переполошил соседей и экстренный службы, объявив о захвате заложников в собственной квартире в многоквартирном доме на улице Курчатова, 3. Его задержали про поддержке СОБР. Подробности в материале Сиб.фм.

Офицеры СОБР «Сибиряк» Управления Росгвардии по Новосибирской области оказали содействие сотрудникам полиции в задержании гражданина, который заявил о захвате заложницы.

«Сотрудники правоохранительных органов прибыли на сигнал о конфликте с соседом в многоквартирный дом по улице Курчатова города Новосибирска. Было установлено, что в одной из квартир закрылся нетрезвый мужчина, который через дверь сообщил полицейским о том, что его сожительница находится у него в заложниках. Для силовой поддержки сотрудников полиции на место прибыли бойцы СОБР «Сибиряк» Управления Росгвардии по Новосибирской области. Было принято решение проникнуть в квартиру, которая расположена на втором этаже, через окно», — рассказали Сиб.фм в Росгвардии.

В результате штурма злоумышленник был задержан. Предварительно установлено, что ранее судимый местный житель причинил своей сожительнице телесные повреждения, а также пытался поджечь квартиру.

По данным Сиб.фм, мужчина находился под действием наркотических средств. Ему грозит уголовное дело и срок в колонии.

ОЦЕНИТЬ статью
1
Подпишитесь на нас в Telegram

Виктор Бобровников
Главный редактор

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.