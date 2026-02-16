82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
16 февраля, 12:13
пробки
4/10
погода
-6°C
курсы валют
usd 77.19 | eur 91.55
82.76% -1.2
сегодня
16 февраля, 12:13
пробки
4/10
погода
-6°C
курсы валют
usd 77.19 | eur 91.55
сегодня 10:29
общество

Ольга Бузова презентовала в Новосибирске фильм «Равиоли Оли»: 8 ярких кадров телезвезды

Фото: Сиб.фм / Борис Маслаков
Подпишитесь на Telegram-канал

Ольга Бузова посетила Новосибирск с презентацией своего нового фильма «Равиоли Оли» (16+). В нём известная актриса, певица и телеведущая сыграла главную роль.

Телезвезда лично представила фильм зрителям, а после показа пообщалась с журналистами, ответив на вопросы о новой для себя актёрской работе, будущих проектах и тёплом приёме со стороны публики.

«Моя аудитория самая щедрая на любовь и комплименты», — сказала она.

Сиб.фм публикует кадры с презентации. Интервью с Ольгой Бузовой также уже ждёт вас на нашем сайте.

Фото Ольга Бузова презентовала в Новосибирске фильм «Равиоли Оли»: 8 ярких кадров телезвезды 2

Фото Ольга Бузова презентовала в Новосибирске фильм «Равиоли Оли»: 8 ярких кадров телезвезды 3

Фото Ольга Бузова презентовала в Новосибирске фильм «Равиоли Оли»: 8 ярких кадров телезвезды 4

Фото Ольга Бузова презентовала в Новосибирске фильм «Равиоли Оли»: 8 ярких кадров телезвезды 5

Фото Ольга Бузова презентовала в Новосибирске фильм «Равиоли Оли»: 8 ярких кадров телезвезды 6

Фото Ольга Бузова презентовала в Новосибирске фильм «Равиоли Оли»: 8 ярких кадров телезвезды 7

Фото Ольга Бузова презентовала в Новосибирске фильм «Равиоли Оли»: 8 ярких кадров телезвезды 8

Фото Ольга Бузова презентовала в Новосибирске фильм «Равиоли Оли»: 8 ярких кадров телезвезды 9

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Наталья Шлюшинская
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.