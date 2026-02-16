Ольга Бузова презентовала в Новосибирске фильм «Равиоли Оли»: 8 ярких кадров телезвезды

Ольга Бузова посетила Новосибирск с презентацией своего нового фильма «Равиоли Оли» (16+). В нём известная актриса, певица и телеведущая сыграла главную роль.

Телезвезда лично представила фильм зрителям, а после показа пообщалась с журналистами, ответив на вопросы о новой для себя актёрской работе, будущих проектах и тёплом приёме со стороны публики.

«Моя аудитория самая щедрая на любовь и комплименты», — сказала она.

