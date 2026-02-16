82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
16 февраля, 12:13
пробки
4/10
погода
-6°C
курсы валют
usd 77.19 | eur 91.55
82.76% -1.2
сегодня
16 февраля, 12:13
пробки
4/10
погода
-6°C
курсы валют
usd 77.19 | eur 91.55
сегодня 10:45
общество

С новосибирской компании взыскали 97 миллионов за непостроенные трамвайные пути

Подпишитесь на Telegram-канал

Прокуратура Новосибирской области добилась возврата бюджетных средств от подрядчика, сорвавшего строительство трамвайных линий. Как сообщили в ведомстве изданию «АиФ в Новосибирске», речь идёт о компании ООО «Специальное и транспортное строительство», которая выступала подрядчиком по двум идентичным контрактам на прокладку путей, а также работала как субподрядчик.

Несмотря на то что работы не были завершены, организация получила полную оплату по договорам. Прокурорская проверка показала, что обязательства ни по одному из контрактов выполнены не были, хотя средства поступили в полном объёме.

Материалы направили в новосибирское УФАС, где усмотрели признаки антиконкурентного соглашения. Прокуратура обратилась в суд с иском о признании сделок недействительными. Суд требования удовлетворил и взыскал с недобросовестного подрядчика 97 миллионов рублей.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.