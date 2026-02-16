Суд дал бизнесмену Чичваркину* 9 лет за «фейки» об армии и нарушения закона об иноагентах

Дорогомиловский суд Москвы заочно отправил Евгения Чичваркина* в колонию общего режима на девять лет. Основанием стали обвинения в распространении недостоверной информации о действиях Вооружённых сил РФ и нарушении обязанностей, предусмотренных статусом иностранного агента. Также ему назначен запрет на администрирование сайтов и каналов сроком почти на пять лет.

Сентябрь 2025‑го — заочный арест. Потом международный розыск. Затем фамилия в перечне террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Осенью — ещё один штрих: Чичваркин* стал фигурантом дела о захвате власти и организации террористического сообщества, которое расследует ФСБ. Сам он с 2008 года живёт в Великобритании, занимается ресторанным бизнесом и в Россию не возвращается.

Отправной точкой стал пост в соцсети летом 2024 года. По версии прокуратуры, предприниматель разместил публикацию с «заведомо ложной информацией» о действиях российской армии. Речь шла о заявлении «Антивоенного комитета России»* с осуждением удара по детской больнице «Охматдет» в Киеве. Чичваркин* сопроводил публикацию готовностью собирать средства на лекарства и оборудование для детей.

Параллельно тянулась история с «иноагентством». С 2022 года бизнесмена дважды штрафовали по административной статье за нарушение порядка деятельности «иноагента». Весной 2025‑го он опубликовал видео и комментарий без обязательной маркировки — это стало ещё одним эпизодом обвинения. Минюст ранее заявлял, что Чичваркин* занимается политической деятельностью и получает финансирование с Украины.

В суде фигурировали распечатки скриншотов и показания свидетеля, заявившего о сильной эмоциональной реакции на публикацию. Процесс прошёл без подсудимого — только прокуроры, адвокаты и бумаги с интернет‑страницами.

Чичваркин* — сооснователь и бывший совладелец «Евросети», один из самых заметных предпринимателей нулевых. В 2022 году его внесли в реестр иноагентов. В январе 2024‑го «Антивоенный комитет России»* признали нежелательной организацией, а позже против его участников возбудили уголовные дела. Генпрокуратура также потребовала признать комитет террористической структурой.

Девять лет колонии общего режима — ровно столько, сколько запрашивало обвинение. Приговор вынесен заочно. В материалах дела — пост, скриншоты, отсутствие отчётности и длинный перечень статей.

* «Антивоенный комитет России» — организация признана в РФ нежелательной; инициирована процедура признания террористической.

* признан иноагентом.