Тимур Батрутдинов признался Ольге Бузовой в любви на весь Новосибирск

Во время пресс-подхода в Новосибирске телеведущей и актрисе Ольге Бузовой позвонил известный юморист и актёр Тимур Батрутдинов. Их разговор, который телезвезда вела на виду у всех журналистов, быстро вышел за рамки приватного: Тимур назвал её «любовью всей своей жизни», а вся беседа была слышна в зале.

Неожиданный звонок раздался 15 февраля в кинотеатре «Победа» сразу после презентации фильма «Равиоли Оли» с участием Бузовой. Пресс-подход только начался, когда у Ольги зазвонил телефон.

«Простите, тебе звонит Тимур Батрутдинов», — предупредил её PR- менеджер Антон Богославский. Бузова ответила на звонок, и с первых же слов диалог стал публичным. В разговоре он назвал её любовью всей своей жизни.

«Привет, мой хороший. А ты знаешь, ты сейчас это говоришь на пресс-подходе в Новосибирске?» — спросила Бузова. «То есть сейчас вся Сибирь узнает, что я твоя любовь», — говорит телеведущая. «Да, вся страна это знает. Да, ну и что?» — ответил Батрутдинов.

В ходе короткого, но эмоционального разговора Тимур признался, что обожает Ольгу, пообещал встретить её вечером в Москве с цветами и поздравить с Днём всех влюблённых, который, по его словам, он «сместил» с Днём рождения. Бузова в шутливой форме напомнила ему, что поздравить он забыл ещё вчера.

«Я тебя обожаю, в 10 буду в Москве. Куда идём?» — спросила Бузова Батрутдинова. «А ну сам реши, сам реши. Я приду», — ответила Бузова, после чего, смеясь, попрощалась, объяснив, что находится на рабочем мероприятии.

Звонок, длившийся меньше минуты, мгновенно стал главным «эксклюзивом» пресс-подхода. После того как Бузова положила трубку, в зале повисла лёгкая пауза.

«Друзья, если у вас есть вопросы, можете задавать», — сказала ведущая. «Да какие могут быть вопросы? Мне кажется, у всех журналистов уже есть эксклюзив», — раздался чей-то голос из зала, вызвав смех у присутствующих.

Отношения Бузовой и Батрутдинова уже давно являются предметом внимания прессы и поклонников. Юморист не раз публично выражал симпатию к Ольге в социальных сетях и на телевидении. Однако такое прямое и публичное признание в разгар официального мероприятия — беспрецедентный случай.

Презентация фильма «Равиоли Оли» и последующий пресс-подход продолжились, но главной новостью вечера стало именно это неожиданное телефонное признание.

